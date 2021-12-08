كشف هوية جثة لأحد المهاجرين عثر عليها على الجانب البولندي من الحدود

قال مصدر في الشرطة البولندية، إنه تم العثور على جثة لمهاجر غير شرعي، من نيجيريا على الأرجح، لقي حتفه على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروس.

وأضاف مصدر في شرطة محافظة بودلاسكي، الواقعة في شمال شرق بولندا: "عثر الجنود على الجثة على بعد 9 كيلومترات من الحدود البولندية البيلاروسية".

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وأشار المصدر، إلى أنه كان بقرب الجثة حقيبة ظهر فيها جواز سفر نيجيري.

وشدد على أن التحقيق يجري، لتحديد ملابسات وأسباب وفاة هذا المهاجر.

بشكل إجمالي، منذ بداية أزمة الهجرة، لقي تسعة مهاجرين مصرعهم على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروس.

المصدر: تاس