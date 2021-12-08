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الخارجية الروسية تدين نهج العقوبات الغربية

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الخارجية الروسية تدين نهج العقوبات الغربية
Sputnik
نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" نشرت اليوم الأربعاء، إن روسيا تدين نهج العقوبات التي يمارسها الغرب.

وذكر أن موسكو، تواصل الحوار بشكل مستمر حول هذا الموضوع مع شركاء في رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

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وأضاف بانكين: "تدين روسيا بشكل مطرد هذه الممارسة، وهي في حوار مستمر حول هذا الموضوع مع شركاء في الرابطة وفي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

وتابع بانكين: "على سبيل المثال، في العقيدة المحدثة للتطوير اللاحق لرابطة الدول المستقلة، التي اعتمدها رؤساء بلدان الرابطة في 18 ديسمبر 2020، تم القول إنه عند قيام دول ثالثة بفرض عقوبات اقتصادية ضد عضو أو أكثر من أعضاء رابطة الدول المستقلة، يجب عقد مشاورات لدراسة ذلك، وتم اعتبار ذلك كأحد مجالات التعاون الأولوية في المجال الاقتصادي".

المصدر: نوفوستي

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