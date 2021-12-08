مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2022 بقيمة 770 مليار دولار

وافق مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، يوم أمس، على مشروع ميزانية الدفاع للسنة المالية 2022 (التي بدأت في الأول من أكتوبر) بمبلغ حوالي 770 مليار دولار.

وذكرت قناة C-SPAN التلفزيونية، التي بثت وقائع الجلسة، أن الوثيقة نالت تأييد 363 عضوا، وصوت 70 عضوا ضدها.

وبعد ذلك ستتم إحالة مشروع الميزانية إلى مجلس الشيوخ، ومن ثم ستحال إلى رئيس الدولة للتوقيع عليها.

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ويتضمن مشروع الميزانية، من بين أمور أخرى، تخصيص 4 مليارات دولار لتمويل برنامج مبادرة الاحتواء الأوروبية، الموجهة ضد روسيا.

ووفقا للوثيقة، سيتم تخصيص 300 مليون دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، وسيتم إنفاق 150 مليون دولار أخرى على "التعاون في مجال الأمن مع دول البلطيق".

ومن الوثيقة، تم شطب المبادرات الخاصة بفرض عقوبات ضد خط "السيل الشمالي-2"، وضد الديون السيادية الروسية وتم استبعاد احتمال فرض قيود على 35 شخصا من روسيا، بمن في ذلك وزراء وكبار رجال الأعمال وشخصيات عامة وصحفيون.

المصدر: تاس