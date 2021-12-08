 
مباشر

بايدن: سيدة ترفض منصبا في وزارة المالية كونها من مواليد الاتحاد السوفييتي

أخبار العالم

بايدن: سيدة ترفض منصبا في وزارة المالية كونها من مواليد الاتحاد السوفييتي
Reuters KEVIN LAMARQUE
الرئيس الأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwrc

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن السيدة ساؤلي عمروف رفضت تعيينها في وزارة المالية الأمريكية بمنصب رئيس قسم الصرف الأجنبي، كونها من مواليد الاتحاد السوفييتي.

وجاء في بيان عن بايدن نشر على موقع البيت الأبيض على الإنترنت: "قبلت طلب ساؤلي عمروف لسحب ترشيحها لمنصب رئيس قسم مراقبة الصرف الأجنبي".

وحسب بايدن، فإن "السيدة عمروف حققت الحلم الأمريكي بالهجرة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد السوفييتي، وعملت في وزارة الخزانة الأمريكية خلال رئاسة جورج دبليو بوش".

وأشار بايدن، إلى أن "السيدة عمروف لديها خبرة واسعة في التنظيم المالي".

ووفقا لمصادر صحفية مطلعة، تعرضت السيدة عمروف خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ لانتقادات حادة بسبب أصولها، حيث سألها السناتور الجمهوري جون ف. كينيدي عما إذا كان ينبغي تسميتها "أستاذة أو رفيقة".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا