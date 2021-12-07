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هزة أرضية بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل ولاية أوريغون الأمريكية

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هزة أرضية بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل ولاية أوريغون الأمريكية
Globallookpress
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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنها رصدت هزة أرضية بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر قبالة سواحل ولاية أوريغون شمال غربي الولايات المتحدة.

وحسب بيان الهيئة، وقعت بؤرة الزلزال على بعد 430 كم غرب مدينة نيوبورت التي يقطنها 10.3 ألف شخص وعلى عمق 10 كيلومترات.

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ولم يصدر أي إنذار احتمال تشكل أمواج تسونامي بسبب الهزة.

كما لم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات وضحايا بشرية.

المصدر: تاس

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