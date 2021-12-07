البرازيل تسجل 10250 إصابة جديدة بكورونا و274 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الثلاثاء تسجيل 10250 إصابة جديدة بفيروس كورونا و274 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن 22 مليونا و157726 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 616018 وفقا لبيانات الوزارة، في ثالث أسوأ حصيلة بالعالم بعد الولايات المتحدة والهند وثاني أعلى معدل للوفيات.

ومع تطعيم أكثر من 85% من السكان بشكل كامل، انخفض متوسط الوفيات على مدى أسبوعين إلى 211 حالة يوميا مقارنة بحوالي 3 آلاف وفاة يوميا في ذروة الجائحة.

المصدر: رويترز