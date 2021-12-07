"رويترز": لا زيادة في دعم قطر المالي لتركيا في ظل الاضطراب الاقتصادي

اختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته لقطر دون الإعلان عن صفقات كبرى أو أي إشارة على أن الدوحة ستزيد المساعدة المالية المباشرة، في وقت تكافح فيه تركيا انهيارا تاريخيا لليرة.

وورد في بيان مشترك عن الجانبين، أن أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقعا 15 اتفاقية في مجالات تتراوح بين الإعلام وإدارة الكوارث وتعهدا باستكشاف مزيد من السبل لتعزيز الروابط الاقتصادية والتنسيق المالي.

إقرأ المزيد

وذكر البيان أن قطر وافقت على تمديد اتفاقية مبادلة عملات مع تركيا، ضاعفتها الدوحة ثلاثة أمثال إلى 15 مليار دولار العام الماضي، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لتركيا واستقرار الليرة.

وكان وزير الخارجية التركي قد قال في إفادة صحفية الاثنين إن أنقرة لا تخطط لمطالبة الدوحة بمساعدة مالية، بينما قال نظيره القطري إن الدوحة تبحث الفرص الناشئة عن التحديات الاقتصادية لتركيا.

وقبل أن يغادر الدوحة، زار أردوغان الجنود الأتراك في القاعدة العسكرية، وخطب فيهم: "نحن لا نفصل أمن واستقرار قطر عن أمننا واستقرارنا"، ذاكرا مساهمات الدوحة من أجل "الاستثمار في تركيا والتوظيف والإنتاج والنمو الموجه للتصدير".

المصدر: رويترز