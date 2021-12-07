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طهران: العقوبات الأمريكية الأخيرة على كيانات إيرانية لن تمنح ورقة ضغط وتنبئ بانعدام الجدية

أخبار العالم

طهران: العقوبات الأمريكية الأخيرة على كيانات إيرانية لن تمنح ورقة ضغط وتنبئ بانعدام الجدية
Reuters Leonhard Foeger
علم إيران
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أعلنت إيران أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على كيانات إيرانية لن تمنح ورقة ضغط لواشنطن، معتبرة أن هذه العقوبات تنبئ بـ"انعدام الجدية وحسن النية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إنه "حتى وسط محادثات فيينا لا يمكن للولايات المتحدة التوقف عن فرض عقوبات على إيران".

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وأشار إلى أن واشنطن لا يمكنها فهم أن العقوبات تتنافى مع تحقيق انفراجات دبلوماسية. 

وتابع أن "هذه العقوبات لن تمنح ورقة ضغط وتنبئ بانعدام الجدية وحسن النية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن فرض عقوبات على 15 فردا وأربعة كيانات في إيران وسوريا وأوغندا، تستهدف القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب الإيرانية وقائد الباسيج غلام رضا سليماني.

 

المصدر: RT 

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