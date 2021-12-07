طهران: العقوبات الأمريكية الأخيرة على كيانات إيرانية لن تمنح ورقة ضغط وتنبئ بانعدام الجدية

أعلنت إيران أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على كيانات إيرانية لن تمنح ورقة ضغط لواشنطن، معتبرة أن هذه العقوبات تنبئ بـ"انعدام الجدية وحسن النية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إنه "حتى وسط محادثات فيينا لا يمكن للولايات المتحدة التوقف عن فرض عقوبات على إيران".

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وأشار إلى أن واشنطن لا يمكنها فهم أن العقوبات تتنافى مع تحقيق انفراجات دبلوماسية.

وتابع أن "هذه العقوبات لن تمنح ورقة ضغط وتنبئ بانعدام الجدية وحسن النية".

Even amid #ViennaTalks, US cannot stop imposing sanctions against Iran.



Washington fails to understand that 'maximum failure' & a diplomatic breakthrough are mutually exclusive.



Doubling down on sanctions won't create leverage—and is anything but seriousness & goodwill. — Saeed Khatibzadeh | سعید خطیب‌زاده (@SKhatibzadeh) December 7, 2021

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن فرض عقوبات على 15 فردا وأربعة كيانات في إيران وسوريا وأوغندا، تستهدف القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب الإيرانية وقائد الباسيج غلام رضا سليماني.

المصدر: RT