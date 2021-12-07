الـCIA: لا دليل على أن إيران قررت عسكرة برنامجها النووي

قال ويليام بيرنز رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA إنه لا تتوفر لدى الولايات المتحدة أي أدلة تؤكد مضي إيران نحو عسكرة برنامجها النووي.

وقال بيرنز لمجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن وكالة التجسس الأمريكية "لا ترى أي دليل على أن المرشد الأعلى الإيراني (علي خامنئي) قد اتخذ قرارا بالذهاب نحو التسلح".

كما كرر ما قاله وزير الخارجية أنطوني بلينكين عن جولة المفاوضا في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أن "الإيرانيين لم يأخذوا المفاوضات على محمل الجد في هذه المرحلة"، مضيفا: "سنرى قريبا مدى جديتهم".

يذكر أنن تم استئناف المفاوضات النووية، يوم 29 نوفمبر بعد أن توقفت لحوالي خمسة أشهر. وانتهت الجولة السابعة من المحادثات يوم الجمعة الماضي، حيث اتهمت الولايات المتحدة إيران بالتراجع عن الالتزامات التي تعهدت بها خلال اجتماعات سابقة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"