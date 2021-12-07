برلماني أمريكي: لن نرسل قواتنا لأوكرانيا لكن سندعم كييف عسكريا

أكد آدم سميث رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي أن واشنطن لا تخطط لإرسال قوات لأوكرانيا لمواجهة "الغزو الروسي" في حال حدوثه، لكنها ستدعم كييف عسكريا.

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وفي حديث لشبكة CNN قال سميث اليوم الثلاثاء: "لم نعلن أننا نريد إرسال ألفين من جنودنا إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا. ليس هذا موقفنا، إنما موقفنا هو أن تكون هناك عقوبات اقتصادية جدية ودعم أوكرانيا في تدريب عسكرييها وتموينهم".

وكانت روسيا نفت مرارا تقارير إعلامية غربية عن حشد قوات ضخمة على الحدود مع أوكرانيا.

وشدد الكرملين على أن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ولا تهدد أي بلد، كما ذكرت موسكو أن المزاعم حول "خطط روسيا العدوانية" تستخدم ذريعة لحشد مزيد من قوات الناتو على تخوم روسيا.

المصدر: "تاس"