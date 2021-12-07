طهران تعلن "تحسنا ملحوظا" في مبيعات نفطها رغم الحظر الأمريكي

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن مبيعات النفط الإيراني شهدت تحسنا ملحوظا رغم التهديدات والحظر الأمريكي على طهران.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم أقيمت بمناسبة اليوم الوطني للطلاب، قال رئيسي: "تحسنت كميات صادراتنا من النفط ومكثفات الغاز أكثر من السابق رغم التهديدات والحظر الأمريكي".

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وأضاف أن "احتياطي النقد الأجنبي في البلاد بحالة جيدة"، مشيرا إلى أن طهران ليست قلقة حيال الأوضاع الراهنة.

وأكد أن الحكومة لا تربط الاقتصاد والخبز والأوضاع المعيشية للشعب بطاولة المفاوضات النووية.

المصدر: "إرنا"