إسرائيل تقر بفشلها في اكتشاف معلومات أمنية تتعلق بـ"جاسوس إيران" في منزل غانتس

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" عن حيثيات جديدة في قضية "جاسوس إيران" الذي عمل في منزل وزير الدفاع بيني غانتس.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "تحقيقات جهاز الشاباك الإسرائيلي قد كشفت عن إخفاق أمني أو فشل أمني جديد يتعلق بعملية التشخيص الأمني لعومري غورن جوروكبسكي، المعروف باسم "جاسوس إيران" في منزل غانتس".

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وأشارت إلى أن التحقيقات الشاباك أكدت فشلها في عدم التحقق من الصحيفة الجنائية للجاسوس الإيراني في منزل غانتس، وأن رونين بار، رئيس الشاباك أمر بتشديد إجراءات التفتيش على الدوائر القريبة لغانتس وغيره من الشخصيات السياسية والوزراء".

תחקיר השב"כ על העסקת עובד הניקיון בבית שר הביטחון: הערה פיקודית נרשמה לשני מנהלים בשירות. ע"פ התחקיר, "התגלו כשלים מקצועיים בהליך האבחון הביטחוני של גורן". ראש השב"כ רונן בר הנחה על החמרת נהלי הבדיקה של המעגלים הקרובים לאישים המאובטחים@Doron_Kadoshhttps://t.co/XWDXZcDoPR — גלצ (@GLZRadio) December 7, 2021

وكان "الشاباك" أعلن في 18 نوفمبر الماضي عن اعتقال عامل نظافة في منزل غانتس، بتهمة التجسس لصالح إيران.

وأكد "الشاباك" أن اتهامات وجهت رسميا إلى عامل النظافة المدعو عومري غورن (37 عاما)، وهو من سكان مدينة اللد، عمل مع شريك له في منزل غانتس منذ عدة سنوات.

ووفقا لبيانات أجهزة الأمن الإسرائيلية، تواصل هذا الموظف بتلقاء نفسه مع مجموعة الهاكرز Black Shadow ("الظلال السوداء") التي تعد مرتبطة بحكومة إيران، وعرض عليها التجسس على وزير الدفاع، لاسيما من خلال تثبيت برنامج تجسس على حاسوبه.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية كشفت في 26 نوفمبر الماضي أن عومري غورن المعروف باسم "جاسوس إيران" في منزل غانتس، كان على استعداد تام لبيع أسرار إسرائيلية إلى إيران مقابل 7000 دولار فقط.

المصدر: "الإذاعة الإسرائيلية" + RT