صورة خلف الشيخ طحنون بن زايد خلال زيارته إيران تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي (صور + فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لاستقبال علي شمخاني سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد في طهران.

وركز المدونون والمغردون على الخريطة التي اقتنصتها عدسات المصورين خلف المسؤولين الإيراني والإماراتي، حيث كتب عليها "الخليج الفارسي" عوضا عن "الخليج العربي"، ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود عبر "تويتر" معلقا على الصورة: "الخليج العربي العظيم فوق أنفكم وأنف فارس".

الخليج العربي العظيم فوق انفكم و انف فارس 🙂 pic.twitter.com/4gHIXwTGr6 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 6, 2021

وقال الصحفي والناقد تركي الشلهوب في تغريدة على "تويتر" أرفقها بصور الاستقبال: "استقبلوه ووضعوا وراءه خريطة كتب عليها بالخط العريض "خليج فارس".

استقبلوه ووضعوا وراءه خريطة كتب عليها بالخط العريض "خليــــج فــــارس" pic.twitter.com/Fw7JCq1CuU — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 6, 2021

خلیج همیشه فارس

این عکس رو باید کرد تو حلق مدیران همراه اول pic.twitter.com/IcTjWWX3FQ — جواد طحان (@javadtaha) December 7, 2021

📌 نشاندن شیخ طحنون (مشاور امنیت ملی امارات) زیر نقشه خلیج فارس😉#ایران_قویpic.twitter.com/EPigKxhe0U — ✨زیــــنب خاتـــون✨ (@zeynabkhatoon14) December 7, 2021

وقال أحد المغردين: "علي شمخاني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني تعمد استقبال طحنون بن زايد بجوار خريطة كتب عليها بالخط العريض "خليج فارس" بدلا من الخليج العربي.. سياسة الأخوة في الإمارات صارت عصية على الفهم في الحقيقة والتحركات صارت مريبة..!!".

علي شمخاني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني تعمد استقبال #طحنون_بن_زايد بجوار خريطة كتب عليها بالخط العريض"خليج فارس" بدلا من الخليج العربي .. سياسة الأخوة في الإمارات صارت عصية على الفهم في الحقيقة والتحركات صارت مريبة .. !! pic.twitter.com/Oh94nRDtHc — د. محمد علي حمودة (@DHamuodah) December 7, 2021

واستقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الاثنين مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد في طهران.

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وأشار رئيسي إلى أن "إيران تدعم أمن دول الخليج، مرحبا بتعزيز العلاقات مع الإمارات".

وقال: "العلاقات الجيدة مع دول المنطقة تعتبر من أولويات سياستنا الخارجية، ويجب ألا تكون هناك عقبات أمام العلاقات بين البلدين المسلمين، إيران والإمارات، ونرفض أن تتأثر هذه العلاقات بالإملاءات الخارجية".

وتابع: "سياسة أعداء دول المنطقة تنص على إثارة الهواجس بين الجيران، لكن هذه المؤامرة يمكن إحباطها بالحكمة والتفاهم المشترك بين الدول الإقليمية".

وأضاف: "سياسة إيران القطعية تنص على حماية الشعوب الإسلامية.. الصهاينة في المنطقة يسعون وراء أهدافهم المشؤومة، وأينما وجدوا موطئ قدم، يحولونه لإداة للتوسع وإثارة الفتن، وهذا يدعوا لحذر دول المنطقة".

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي