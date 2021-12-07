نزارباييف: بوتين رجل كلمة ووطني مخلص

أشاد الرئيس الكازاخي الأول نور سلطان نزارباييف بالصفات المهنية والإنسانية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بأنه رجل ملتزم بكلمته، ووطني مخلص لبلاده.

وفي مقابلة أجراها معه المخرج الأمريكي أوليفر ستون قال نزارباييف: "قبل كل شيئ، هو إنسان صاحب مبدأ، وملتزم بوعده، وهو أمر نادر بين السياسيين. ذلك أنه إذا وعد بشيء ينفذه، حتى إذا غدا تنفيذه أمرا ضارا".

وتابع: "تأكدنا خلال السنوات الأخيرة من أنه لا يخون أصدقاءه وهو وفي في صداقاته، وحبه الصادق لوطنه يستحق الاحترام".

وهاجم نزارباييف منتقدي بوتين قائلا: "عندما أسمع عن أن هناك في الغرب من يكاد أن يضعه على قدم المساواة مع هتلر فهذا تام".

كما روى الرئيس الكازاخي الأول عن محادثة جرت بينه وبين بوتين خلال أحد لقاءاتهما الأولى، ووضعت أساسا لعلاقات طيبة بينهما تستمر على مدار عقدين من الزمن.

وأضاف: "كان عديم الخبرة تماما عندما وصل إلى السلطة، لكنه اكتسب الخبرة تدريجيا، لذا فإنني أقيمه وأحترمه كإنسان وسياسي".

المصدر: "نوفوستي"