السبب شهادة تطعيم مزورة.. الكشف عن دوافع مقتل 5 أفراد من عائلة واحدة في برلين

أعلنت السلطات الألمانية أن رجلا زور شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا، قتل زوجته وأطفاله الثلاثة قبل أن ينتحر خشية حرمان السلطات له من حق الأبوّة بعد اكتشاف إقدامه على تزوير.

إقرأ المزيد

وعثرت الشرطة السبت الماضي على جثث بالغين اثنين، كلاهما في الأربعين من العمر، وثلاثة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 4 و8 و10 أعوام، توفيوا متأثرين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية في منزل عائلي في بلدة كونيغس وسترهاوزن جنوب العاصمة برلين.

وفي رسالة عثرت عليها الشرطة، قال القاتل إنه زور شهادة تطعيم لزوجته واكتشف صاحب عملها الأمر، مما دفع الزوجين للخوف من التعرض للاعتقال وفقدان أطفالهما، حسبما ذكر المدعي غيرنوت بانتليون لوكالة "رويترز."

وقالت السلطات السبت إنه تم استدعاء الشرطة إلى المنزل بعد إفادة شهود عيان بوجود جثث هامدة في المنزل المنكوب.

يأتي هذا الحادث المروع في الوقت الذي شددت فيه ألمانيا القيود في محاولة لوقف الموجة الرابعة من جائحة كورونا. واعتبارا من الشهر الماضي، يُطلب من الموظفين إثبات تلقيهم التطعيم أو تعافيهم من المرض أو إظهار النتيجة السلبية لاختبار كوفيد-19.

ووافقت السلطات الألمانية الأسبوع الماضي على منع غير الملقحين من الوصول إلى كافة المؤسسات التجارية باستثناء الأساسية منها مثل محلات البقالة والصيدليات والمخابز، كما تخطط لجعل التطعيم إلزاميا لبعض الوظائف.

المصدر: "رويترز"