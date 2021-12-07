إسرائيل.. وزارة الصحة تبحث في تقنين استخدام القنب

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنها شكلت لجنة لفحص الآثار المترتبة على استبعاد المواد أو المنتجات التي تحتوي على مادة الكانابيديول من قائمة الأدوية الخطرة.

والكانابيديول (CBD) هو مركب من القنب المخدرة.

وقالت الوزارة إنها ستدرس إمكانية إزالة CBD من القائمة، مما يعني أنه سيكون من الممكن تسويق المنتجات التي تحتوي على المركب في إسرائيل مع التركيز على الاستهلاك الشفوي والموضعي.

على أن تدرس لجنة التشريعات والسياسات المتعلقة بهذه المسألة، فضلا عن البحث في طرق توفير الإشراف على جودة وكمية وتركيز المواد في المنتجات. كما ستقوم اللجنة بالإضافة إلى ذلك بفحص أي فوائد محتملة في المنتجات التي تحتوي على اتفاقية التنوع البيولوجي، وكذلك مراجعة عمليات الاختبار والإشراف.

هذا ووافق الكنيست على تشكيل ما يسمى "لجنة القنب"، وكانت عضو الكنيست من حزب "الأمل الجديد"، شارين هاسكل ، قد دفعت من أجل تشكيل اللجنة. وكتبت على تويتر "أرحب بتأسيس اللجنة وأتعهد ببذل كل ما في وسعي لجلب الأخبار السارة لمرضى الحشيش والعامة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"