أرمينيا تلفت انتباه روسيا و" الأمن الجماعي" و"الأمم المتحدة" إلى "تهديدات باكو"

دعت أرمينيا كلا من روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومجلس الأمن الدولي ومجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي للانتباه إلى بيانات باكو التي "تهدد سيادة ووحدة أراضي أرمينيا".

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأرمنية، اليوم الثلاثاء: "تلفت أرمينيا انتباه شريكها الأساسي في مجال الأمن وهو روسيا وكذلك منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومجلس الأمن الدولي والدول الرؤساء لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي والمجتمع الدولي كله إلى أن باكو لا تزال تدلي بتصريحات عدوانية وتهدد باستخدام القوة مما يقوض سيادة ووحدة أراضي أرمينيا، خلافا للمبادئ الرئيسية للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن باكو تقوض بتصريحاتها جهود مجموعة العمل التي تضم نائبي رؤساء الوزراء لكل من أرمينيا وروسيا وأذربيجاني بهدف تدشين المواصلات الإقليمية.

وتابع: "تعرقل التصريحات الاستفزازية لباكو عمل مجموعة العمل الثلاثية التي تبحث قائمة الإجراءات وجدول أعمال تدشين الطرق واستعادة الطرق السريعة وسكك الحديد في المنطقة".

المصدر: تاس