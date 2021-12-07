إسرائيل.. القائمة العربية توافق على دعم مشروعي قانونين أمنيين

وافقت القائمة العربية الموحدة في إسرائيل على دعم مشروعي قانونين يخصان موضوعين يقعان تحت صلاحية وزارة الدفاع، أحدهما إزالة الألغام والثاني يخص المواد المتفجرة، وفقا لوسائل إعلام.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بأن الاتفاق الذي يعتبر اختراقا، تم التوصل إليه خلال اجتماع عقده بيني غانتس، وزير الدفاع ورئيس حزب "كاحول لافان" ("أبيض أزرق") الليلة الماضية، مع رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس.

وبخصوص مشروع قانون التجنيد اتفق على إعفاء القائمة العربية الموحدة من الانضباط الائتلافي في حال تمكنت الحكومة الإسرائيلية من حشد تأييد كتل في المعارضة له. فيما اتفق الطرفان على إلزام القائمة العربية الموحدة بدعم مشروع هذا القانون في حال لم يفلح الائتلاف الحكومي في إيجاد وسيلة بديلة لذلك.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي