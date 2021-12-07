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المشاركون في حكومة ألمانيا المقبلة يوقعون اتفاقية ائتلافية

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المشاركون في حكومة ألمانيا المقبلة يوقعون اتفاقية ائتلافية
Globallookpress
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وقع زعماء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، واتحاد 90 / الخضر والحزب الديمقراطي الحر، على اتفاقية ائتلافية، استمر تحضيرها وإعدادها عدة أشهر.

وقامت القنوات التلفزيونية الألمانية اليوم الثلاثاء، ببث وقائع فعالية التوقيع.

ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الألماني "البوندستاغ"، في 8 ديسمبر على تعيين الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتس مستشارا جديدا للبلاد.

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في نفس اليوم، ستؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية، وسيتنحى أعضاء حكومة أنغيلا ميركل بشكل نهائي. وبهذا الشكل ستكتمل عملية تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة.

تتكون اتفاقية الائتلاف من 177 صفحة، وهي ترسي أسس الحكومة المقبلة لمدة أربع سنوات على الأقل.

المصدر: تاس

 

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