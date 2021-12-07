مفتي مقاطعة موسكو ينبه الحجاج إلى مرحلة سيدخلونها قبل بدء الحج في مكة المكرمة

أعلن نائب رئيس دائرة مسلمي روسيا مفتي مقاطعة موسكو، روشان عباسوف، أن الحجاج القادمين إلى السعودية للقيام بالحج سيخضعون للحجر الصحي في الفندق وإجراء اختبار كورونا وتحميل تطبيق خاص.

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وقال عباسوف في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "سيخضع الحاج بعد وصوله إلى البلد للحجر الصحي في الفندق لمدة 3 أيام، ولذلك، يجب عليه حجز الغرفة في الفندق لمدة 3 أيام وطلب ثلاث وجبات في اليوم. وبعد 48 ساعة سيتم إجراء اختبار كورونا عليه. واليوم الثالث ضروري للحصول على نتيجة الاختبار. وإذا كانت سلبية فمن الممكن القيام بالحج".

وأشار المفتي إلى أن السلطات السعودية لا تطالب حاليا بالحفاظ على المسافة الاجتماعية، مضيفا أنه قد تم حذف العلامات الخاصة في المسجد الحرام. وأكد في الوقت نفسه أنه "من الضروري ارتداء أقنعة الوجه الطبية في الأماكن العامة وأثناء العمرة" وأنه يجب على الحاج تحميل تطبيق خاص وذكر فيه معلومات من جواز السفر والمعلومات حول التلقيح ووقت الوصول إلى البلد.

وكان عباسوف قد قال سابقا إنه لا توجد حاليا رحلات جوية مباشرة من روسيا إلى السعودية، مذكرا في الوقت ذاته أنه "ستكون هناك رحلات جوية عبر دول ثالثة". وأوضح أن الجولة العادية إلى السعودية التي تستغرق 10 أيام ستتكلف، وفقا لتوقعاته، حوالي 1,5 ألف دولار.

وأفاد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة سابقا بأن السلطات السعودية سمحت بدخول المسلمين الملقحين بجرعتين من لقاح "سبوتنيك V" ابتداء من 1 يناير القادم.

المصدر: نوفوستي