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بيسكوف: بوتين لا ينوي دعوة بايدن للانضمام إلى "رباعية النورماندي"

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بيسكوف: بوتين لا ينوي دعوة بايدن للانضمام إلى
Sputnik
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قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الانضمام إلى صيغة  النورماندي، خلال محادثاتهما بالفيديو اليوم.

وأضاف ممثل الكرملين، في حديث تلفزيوني اليوم: "من المستبعد أن يتلقى الرئيس بايدن مثل هذا العرض من الرئيس بوتين. هذه صيغة مكتفية وكاملة".

ووفقا للمتحدث الرئاسي الروسي، لا تزال فعالية "صيغة نورماندي" (التي تضم ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا)، "متواضعة للغاية"، بسبب عدم تنفيذ سلطات كييف لاتفاقيات مينسك.

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وشدد المتحدث باسم الكرملين، على أن باريس وبرلين تعتقدان حتى الآن أن "هذه صيغة مكتفية ذاتيا". وقال بيسكوف: "لا توجد ضرورة لتوسيع هذه الصيغة".

المصدر: تاس

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