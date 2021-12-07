الولايات المتحدة تحيي الذكرى الثمانين للهجوم الياباني على بيرل هاربر

تحيي الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الذكرى الثمانين للهجوم الياباني على القاعدة البحرية الأمريكية في بيرل هاربر في هاواي.

وقع الهجوم في 7 ديسمبر عام 1941 وأحدث هزة في الولايات المتحدة التي كانت تركز بشدة على الحرب العالمية الثانية في أوروبا لدرجة أنها غفلت عن التهديد الذي تمثله اليابان. وأسفر هذا الهجوم عن مقتل 2390 أمريكيا وبعد يوم من الهجوم أعلنت الولايات المتحدة الحرب على اليابان.

وألحقت الولايات المتحدة الهزيمة باليابان في أغسطس عام 1945 بعد أيام من هجمات أمريكية بالقنابل الذرية على هيروشيما وناغاساكي والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى من المدنيين.

المصدر: رويترز