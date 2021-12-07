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رئيس "الموساد" يتوجه إلى واشنطن ليسلم "معلومات استخباراتية محدثة" حول البرنامج النووي الإيراني

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رئيس
Reuters RONEN ZVULUN
عناصر من الجيش الإسرائيلي
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توجه رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، ديفيد بارنيع، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لإجراء محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن بارنيع غادر مطار "ديفيد بن غوريون" في تل أبيب متوجها إلى العاصمة الأمريكية.

ومن المقرر أن يسلم رئيس الموساد للمسؤولين الأمريكيين "معلومات استخباراتية محدثة"، حول البرنامج النووي الإيراني، بحسب المصدر ذاته.

ويوم غد الأربعاء، سيلتحق وزير الدفاع، بيني غانتس، برئيس "الموساد"، إلى واشنطن، لبحث الخطوات القادمة في الملف الإيراني.

المصدر:  RT

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