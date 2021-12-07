وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية تنجز بناء رادار للإنذار المبكر في ألاسكا

قال الأميرال جون هيل رئيس وكالة الدفاع الصاروخي (MDA) التابعة للبنتاغون، إن الوكالة أنجزت تشييد رادار تمييز الأهداف بعيد المدى (LRDR).

وذكر الأميرال أن مراسم الاحتفال بإنجاز بناء هذا الرادار، تمت في قاعدة "كلير" الجوية في ألاسكا يوم أمس الاثنين.

وأضاف هيل: "يمثل هذا اليوم حدثا هاما للغاية في الدفاع عن الولايات المتحدة. لقد تم إنجاز بناء LRDR ويمكننا البدء في الاختبارات الآن، والتي سيليها التشغيل الكامل لهذه المنظومة بالغة الأهمية".

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وشدد هيل على أن الرادار الجديد، "سيوفر حماية أفضل للولايات المتحدة من تهديد الصواريخ الباليستية والصواريخ فرط الصوتية".

ووفقا لمصادر عسكرية أمريكية، ستعمل محطة الرادار هذه في نطاق تردد 2000-4000 غيغاهرتز، وهو ما يسمح لها بالكشف عن جميع الأنواع الموجودة حاليا من الرؤوس القتالية للصواريخ البالستية وتعقبها، وكذلك مراقبة الأقمار الصناعية، أو الأجسام الأخرى في المدار قرب الأرض.

من المخطط تسليم الموقع في عام 2022 (كان من المخطط أصلا القيام بذلك في عام 2020)، ومن المقرر دخوله في الخدمة في عام 2023 (كان مقررا في الأصل عام 2022).

المصدر: تاس