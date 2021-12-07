الجيش البريطاني يتسلح بأنظمة Sky Sabre الجديدة للدفاع الجوي

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع بأن الجيش البريطاني تسلح بأنظمة Sky Sabre الجديدة للدفاع الجوي.

ومن المقرر أن تحل الأنظمة الجديدة محل أنظمة Rapier التي كانت تستخدم منذ السبعينات من القرن الماضي.

ويشار إلى أن أنظمة Sky Sabre قادرة على إدارة 24 صاروخا في آن واحد، وتدمير المقاتلات والطائرات المسيرة والقذائف الذكية.

Sky Sabre propels @BritishArmy to the very forefront of ground-based air defence missile technology.



✅Missile distance increased three-fold

✅Missile speed up to 2,300mph

✅Radar range increased by 100km



Watch below to find out more or read 👇https://t.co/YvQEzowBgApic.twitter.com/fNmFxmrBqh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 6, 2021

وأشارت المصارد لـ"تايمز" إلى أن وزارة الدفاع كانت تسعى لتشغيل الأنظمة الجديدة ليكون الجيش قادرا على التصدي للمخاطر الناجمة عن "مقاتلات الشبح" الروسية مثل "سو 57".

وقال وزير الدولة لشؤون المشتريات الدفاعية البريطاني جيريمي كوين: "هذه التكنولوجيا المتقدمة زادت من حماية قواتنا من الجو. ويعتبر نظام الدفاع الجوي الجديد استعراضا لقدراتنا القتالية الجديدة لمن يريدون إلحاق الأضرار بنا".

المصدر: وكالات