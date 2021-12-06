بريطانيا.. رئيس مجلس العموم يعرب عن قلقه إزاء العثور على آثار تعاطي المخدرات في البرلمان

أعرب رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى تعاطي المخدرات داخل البرلمان.

ووصف هويل في بيان له التقارير التي تفيد بالعثور على آثار للكوكايين في مناطق بقصر وستمنستر لا يمكن لأحد الوصول إليها إلا لمن لديهم تصاريح برلمانية، بأنها "مقلقة للغاية".

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وأشار إلى أن هذا الأمر من الأولويات بالنسبة له وسيبحثه مع الشرطة، متوقعا أن يشهد "تطبيقا كاملا وفعالا للقانون" على الكيان النيابي.

واقترح عضو رفيع المستوى بالبرلمان إحضار كلاب بوليسية لاقتفاء آثار المواد المحظورة.

وكان تقرير لصحيفة "صنداي تايمز" قد كشف عن العثور على آثار للكوكايين في 11 من أصل 12 موقعا بالبرلمان.

المصدر: "الإندبندنت"