الإفراج عن 3 رهائن جدد من أفراد مجموعة مبشرين أمريكيين شماليين خطفوا في هايتي

أفرج عن 3 رهائن جدد من أفراد مجموعة مبشرين أمريكيين شماليين خطفوا مع أفراد عائلاتهم في أكتوبر الماضي على يد عصابة في هايتي، وفق ما أعلنت الاثنين منظمّتهم الدينية.

وجاء في بيان نشرته منظمة "كريستشن إيد مينيستريز" في موقعها الإلكتروني: "نشكر الله على الإفراج عن ثلاثة رهائن جدد مساء أمس".

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وأوضحت المنظمة أن "المفرج عنهم بخير" و"معنوياتهم مرتفعة"، دون مزيد من التفاصيل.

ولفتت إلى أنها "وعلى غرار عملية الإفراج السابقة، لا يمكنها الكشف عن أسماء المفرج عنهم أو ظروف الإفراج أو أي تفاصيل أخرى".

والرهائن الـ17، وهم 16 أمريكيا وكندي واحد، خطفوا في 16 أكتوبر في منطقة شرق العاصمة بور أو برنس تسيطر عليها إحدى أعتى عصابات الجريمة في هايتي خلال عودتهم من زيارة لدار للأيتام.

ومع احتساب اثنين أفرج عنهما في نوفمبر، يكون عدد أفراد المجموعة الذين ما زالوا في الأسر 12 شخصا.

وكانت المنظمة الدينية ومقرها ولاية أوهايو الأمريكية أعلنت سابقا أن الرهائن هم 12 بالغا تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاما، وخمسة أطفال تراوح أعمارهم بين ثمانية أشهر و15 سنة.

وأبلغت مصادر أمنية وكالة "فرانس برس" بأن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 17 مليون دولار مقابل إطلاق المجموعة.

وتصنف حكومة الولايات المتحدة هايتي في المنطقة الحمراء وتنصح الأمريكيين بتجنّب زيارة هذا البلد بسبب عمليات الخطف التي عادة ما يقع الأمريكيون ضحيتها.

المصدر: أ ف ب