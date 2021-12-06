إيطاليا ترحب بقرار إرسال مراقبين أوروبيين لمتابعة الانتخابات في ليبيا

رحبت إيطاليا بقرار مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل، إرسال مراقبين أوروبيين للوقوف على سير الانتخابات الليبية المقررة في الـ24 من ديسمبر.

وكان وزير الخارجية لويجي دي مايو قد التقى بوريل في روما على هامش أعمال مؤتمر "حوارات المتوسط" الذي استضافته العاصمة الإيطالية نهاية الأسبوع المنصرم.

ووصف دي مايو القرار بأنه "علامة مهمة على الالتزام الأوروبي بليبيا".

وأكد أن العملية الانتخابية "الشاملة وذات المصداقية تمثل الأولوية بالنسبة للانتقال المؤسسي في ليبيا".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية