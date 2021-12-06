شركة ترامب للتواصل الاجتماعي تتوقع حشد 81 مليون مستخدم

توقعت شركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للتواصل الاجتماعي أن تتمكن من حشد 81 مليون مستخدم بحلول عام 2026.

وتم تقديم هذه التوقعات اليوم الاثنين إلى منظمي الأوراق المالية من قبل شركة Digital World Acquisition Corporation (DWAC)، وهي الشركة التي تحاول جلب Trump Media & Technology Group (TMTG) إلى سوق الأوراق المالية.

وقالت DWAC إنها جمعت مليار دولار من الاستثمارات الموعودة للمشروع الجديد، من مستثمرين مؤسسيين لم تسمهم، مشيرة إلى أن مشروعها مع ترامب خضع لتدقيق المنظمين.

وأطلق ترامب TMTG في أكتوبر، وكشف النقاب عن خطط لتطبيق مراسلة Truth Social، هدف إلى منافسة "تويتر" والمنصات الأخرى التي حظرت حسابات ترامب بعد الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير.

المصدر: "الغارديان"