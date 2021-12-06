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البيت الأبيض: بايدن سيتصل بزيلينسكي بعد المباحثات مع بوتين

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البيت الأبيض: بايدن سيتصل بزيلينسكي بعد المباحثات مع بوتين
Reuters JONATHAN ERNST
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أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن سيتصل بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء.

وقال المسؤول للصحفيين اليوم الاثنين، إن "الرئيس بايدن سيجري مباحثات مع الرئيس زيلينسكي في الأيام القريبة".

وأوضح أن بايدن سيطلع زيلينسكي على مضمون مباحثاته مع الرئيس الروسي، وسيجري مشاورات معه.

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وسيجرى في وقت قريب أيضا اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس الأوكراني زيلينسكي.

يذكر أنه من المتوقع أن يجرى الاتصال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء، وسيكون الوضع حول أوكرانيا أحد القضايا الرئيسية خلاله.

المصدر: نوفوستي

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