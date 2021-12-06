تقرير: العقوبات التي تدرس واشنطن فرضها على روسيا تشمل فصلها عن "سويفت"

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن المسؤولين الأمريكيين يبحثون مجموعة كبيرة من الإجراءات للرد على "العدوان الروسي المحتمل" على أوكرانيا.

وتقول المصادر إن الإجراءات الخاضعة للبحث تشمل عقوبات جديدة ضد "المقربين" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشركات الطاقة الروسية وفصل روسيا عن نظام "سويفت" الدولي للتعاملات المصرفية.

وحسب المصادر، فإن العقوبات قد تفرض على كبار رجال الأعمال الروس الذين تعتبرهم واشنطن مقربين من بوتين، في ما يخص السفر والحد من قدراتهم على الاستفادة من القطاع المالي الأمريكي وإمكانيات الاقتراض، فيما قد تستهدف العقوبات أيضا المصارف الروسية ودين روسيا السيادي، لافتة إلى أن فصل روسيا عن نظام "سويفت"، يعتبر إجراء استثنائيا.

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وأشار المسؤولون الذين لم تذكر أسماؤهم، إلى أن أي قرار نهائي لم يتخذ بعد بشأن فرض العقوبات أو موعد فرضها المحتمل، وأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجري مباحثات حاليا مع الشركاء الأوروبيين لتنسيق الخطوات.

وقال أحد المسؤولين إنه في حال شنت روسيا "هجومها" على أوكرانيا، ستفرض عليها عقوبات لا مثيل لها من ناحية الشدة، باستثناء تلك التي فرضت على إيران وكوريا الشمالية.

وأشار إلى أن هناك مخاوف بشأن رد روسي محتمل على الولايات المتحدة أو حلفائها، بما في ذلك "استخدام سلاح الطاقة".

ومن المتوقع أن يجري الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن اتصالا عبر الفيديو يوم الثلاثاء، سيكون الوضع حول أوكرانيا أحد القضايا الرئيسية خلاله.

وكانت روسيا قد رفضت الاتهامات الغربية والأوكرانية بحشد القوات قرب حدود أوكرانيا، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.

المصدر: سي إن إن