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بينيت: آفة الجريمة في المجتمع العربي تخص كافة الإسرائيليين

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بينيت: آفة الجريمة في المجتمع العربي تخص كافة الإسرائيليين
الصورة من "تويتر"
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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن "آفة الجريمة في المجتمع العربي مشكلة مواطني الدولة بأسرهم وليست مشكلة تخص المواطنين العرب فقط".

وقال بينيت إنه "لا يمكن تحمل حجم هذه الآفة والتي تكون نتيجة لإهمال استمر سنوات طويلة"، مشددا على أنه "حان الوقت لاتخاذ خطوات صارمة ضدها".

وأضاف: "الجريمة في المجتمع العربي مشكلة لا تنحصر عليه فحسب، بل هي مشكلتنا جميعا. وبعد سنين طويلة من الإهمال، بلغت خلالها الجريمة أحجاما لا يمكن تحملها، اتخذنا قرارا يقضي بالتحول من الدفاع إلى الهجوم. حكم بئر السبع ورهط كحكم تل أبيب".

وكتب في تغريدة على "تويتر": "جئت إلى النقب هذا الصباح بشكل أساسي للاستماع إلى سكان المنطقة وأقول بوضوح إن حكومتنا انتقلت من الدفاع إلى الهجوم. يجب على الدولة أن تعطي نفس المستوى من الأمن الشخصي لكل مواطن إسرائيلي. من سكان رهط وبئر السبع، ومن سكان تل أبيب".

المصدر: "مكان" + RT

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