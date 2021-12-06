بينيت: آفة الجريمة في المجتمع العربي تخص كافة الإسرائيليين

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن "آفة الجريمة في المجتمع العربي مشكلة مواطني الدولة بأسرهم وليست مشكلة تخص المواطنين العرب فقط".

وقال بينيت إنه "لا يمكن تحمل حجم هذه الآفة والتي تكون نتيجة لإهمال استمر سنوات طويلة"، مشددا على أنه "حان الوقت لاتخاذ خطوات صارمة ضدها".

وأضاف: "الجريمة في المجتمع العربي مشكلة لا تنحصر عليه فحسب، بل هي مشكلتنا جميعا. وبعد سنين طويلة من الإهمال، بلغت خلالها الجريمة أحجاما لا يمكن تحملها، اتخذنا قرارا يقضي بالتحول من الدفاع إلى الهجوم. حكم بئر السبع ورهط كحكم تل أبيب".

رئيس الوزراء بينيت قام بجولة في جنوب البلاد وقال:



"الجريمة في المجتمع العربي مشكلة لا تنحصر عليه فحسب، بل هي مشكلتنا جميعًا. وبعد سنين طويلة من الإهمال، بلغت خلالها الجريمة أحجامًا لا يمكن تحملها، اتخذنا قرارًا يقضي بالتحول من الدفاع إلى الهجوم. حكم بئر السبع ورهط كحكم تل أبيب". pic.twitter.com/3lDEAqEhZT — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) December 6, 2021

وكتب في تغريدة على "تويتر": "جئت إلى النقب هذا الصباح بشكل أساسي للاستماع إلى سكان المنطقة وأقول بوضوح إن حكومتنا انتقلت من الدفاع إلى الهجوم. يجب على الدولة أن تعطي نفس المستوى من الأمن الشخصي لكل مواطن إسرائيلي. من سكان رهط وبئر السبع، ومن سكان تل أبيب".

הגעתי הבוקר לנגב בעיקר כדי לשמוע את השטח ולהגיד באופן ברור שהממשלה שלנו עברה מהגנה, להתקפה. המדינה חייבת לתת את אותה רמת ביטחון אישי לכל אזרח ישראלי. דין תושב רהט ובאר שבע כדין תושב תל אביב. >> pic.twitter.com/6x61uneugA — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) December 6, 2021

المصدر: "مكان" + RT