نيويورك تلزم العاملين في القطاع الخاص بالتطعيم ضد كورونا

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو اليوم الاثنين فرض التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا على العاملين في القطاع الخاص.

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وقال دي بلازيو في تصريحات لقناة MSNBC التلفزيونية إنه على خلفية ظهور متحورة "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا سيتوجب على أرباب العمل مطالبة موظفيهم بتقديم ورقة توثق تلقيهم اللقاح.

وأضاف أن هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في 27 ديسمبر سيكون بمثابة "ضربة استباقية" ضد "أوميكرون".

وفي وقت سابق كشف دي بلازيو عن تسجيل أولى حالات الإصابة بـ"أوميكرون" في المدينة.

المصدر: "نوفوستي"