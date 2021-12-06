محمد آل ثاني: قطر وتركيا تساعدان الحكومة الأفغانية في إعادة تشغيل مطار كابل

أكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها استمرار الدوحة وأنقرة في مساعدة الحكومة الأفغانية المؤقتة في إعادة مطار كابل الدولي إلى عمله الطبيعي.

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وفي ختام محادثات أجراها الوزير القطري مع رئيس الدبلوماسية التركية مولود تشاووش أوغلو اليوم الاثنين قال آل ثاني إن الجانبين بحثا التنسيق بين قطر وتركيا بشأن الوضع في أفغانستان، بما في ذلك تعاون الدولتين مع الحكومة الأفغانية المؤقتة حول إدارة مطار كابل الدولي على أساس دائم.

وأضاف أن قطر والدوحة تسعيان إلى إبرام اتفاقية مع الحكومة الأفغانية (المنبثقة عن حركة "طالبان" (المصنفة إرهابية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي) بشأن استخدام الميناء الجوي الأفغاني بشكل طبيعي.

وكانت وكالة "رويترز" أفادت أواخر نوفمبر، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تخوض محادثات مع حكومة "طالبان" حول حصولها على حق استخدام مطار كابل، بما في ذلك سعيا من الإمارات إلى التقليل من نفوذ قطر الدبلوماسي في أفغانستان.

المصدر: "تاس"