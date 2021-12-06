الرئيس الإيطالي: البابا يشجع الحوار والتلاحم بمنطقة المتوسط

بعث الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، رسالة إلى البابا فرنسيس لدى عودته الى البلاد من رحلته التي شملت قبرص واليونان، مؤكدا أن البابا يشجع الحوار والتلاحم في منطقة المتوسط.

وقال ماتاريلا في الرسالة: "يسعدني أن أنقل إلى قداستكم، لدى عودتكم من رحلتكم إلى قبرص واليونان، تحية مودة واحترام نيابة عن الجمهورية الإيطالية وأصالة عن شخصي"، مضيفا: "من خلال وضعكم في مركز مهمتكم التعليمية والوعظ خلال هذه الزيارة الرعوية، تعزيز الكرامة الإنسانية والدفاع عنها، فإنكم تقدمون تشجيعا لا يكل لتعزيز الحوار والتلاحم والوئام، وهي جميعها، عناصر أساسية لتنمية إنسانية أصيلة لدول منطقة المتوسط".

وتوده إلى البابا قائلا: "بينما أنتظر أن أسعد بلقائكم مرة أخرى في غضون أيام قليلة في الفاتيكان، أجدد مشاعر المودة والقرب من جانب الشعب الإيطالي".

المصدر: وكالة "آكي"