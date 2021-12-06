لابيد يتعهد بصياغة خطة بناء استيطانية في حي عطروت لن تغضب الأمريكيين

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن الحكومة ستضع خطة بناء لمنطقة عطروت لن تؤدي إلى أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تصريح له خلال اجتماع لحزبه "يش عتيد"، أكد لابيد أن "الحكومة ستحدد سياستها بشأن عملية البناء في عطروت، وسنتأكد من عدم تحول ذلك إلى مواجهة مع الحكومة الأمريكية"، متعهدا بـ"حل القضية داخليا داخل الحكومة الائتلافية".

وكانت بلدية القدس قد أعلنت قبل أكثر من أسبوعين مصادقتها لبناء 9 آلاف وحدة سكنية تابعة لمستوطنة عطروت شمالي مدينة القدس، وفنادق ومؤسسات عامة ومناطق مفتوحة ومحال تجارية وأماكن عمل، ضمن مساحة تبلغ 1243 دونما.

إلا أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية نيتها تجميد مشروع بناء حي جديد في عطروت بشمال القدس، في منطقة المطار القديم الذي توقف عمله عام 2000، لكن الولايات المتحدة أعربت عن قلقها لرؤية أن خطط البناء بقيت على جدول أعمال اجتماع لجنة تخطيط المنطقة في وزارة الداخلية الإسرائيلية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"