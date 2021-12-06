تدابير جوابية من بيلاروس على العقوبات الغربية

قالت الخارجية البيلاروسية، في بيان لها اليوم، إن الحكومة حظرت استيراد بعض السلع إلى أراضي الدولة، من الدول التي تطبق عقوبات ضد بيلاروس.

وأضاف البيان: "ردا على العقوبات الخارجية غير القانونية التي تهدف إلى تقويض سيادة بيلاروس والنيل من رفاهية المواطنين، قررت الحكومة حظر دخول بعض السلع من الدول التي تطبق عقوبات غير قانونية ضد بيلاروس".

وردا على العقوبات المفروضة على قطاع الطيران البيلاروسي، سيتم اتخاذ خطوات مماثلة بحق شركات النقل الجوي من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

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ووسعت بيلاروس قوائم الأشخاص، من البلدان التي تمارس بشكل منهجي التمييز ضد المسؤولين والصحفيين وممثلي المؤسسات العامة في بيلاروس، والذين يعتبر دخولهم أراضي بيلاروس ودولة الاتحاد أمرا غير مرغوب فيه".

وكأحد أهم الإجراءات لمواجهة الضغط الخارجي من الغرب الجماعي وكتعزيز لأمن البلاد الاقتصادي، ستواصل بيلاروس تعزيز الاندماج والتكامل مع روسيا.

المصدر: تاس