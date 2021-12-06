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مقتل طيارين بتحطم مروحية عسكرية باكستانية

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مقتل طيارين بتحطم مروحية عسكرية باكستانية
Reuters Faisal Mahmood
صورة من الأرشيف
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أعلن الجيش الباكستاني مقتل طيارين اثنين عقب تحطم مروحية عسكرية اليوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية في الشطر الخاضع للإدارة الباكستانية من كشمير.

وقال الجيش في بيان إن المروحية سقطت في نهر سياشين الجليدي، أحد أطول الأنهار الجليدية الجبلية في العالم، والذي يقع في سلسلة جبال كاراكورام، مضيفا أنه أرسل مروحيات وقوات إنقاذ إلى المنطقة.

تشتهر مدينة سياتشين بالحوادث، وهي أرض مقفرة قتل فيها عدد كبير من الجنود بسبب الانهيارات الجليدية أو البرد القارس.

خاضت الهند وباكستان منذ حصولهما على الاستقلال عن بريطانيا عام 1947 حربين من الحروب الثلاثة بينهما بسبب كشمير.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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