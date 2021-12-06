مقتل طيارين بتحطم مروحية عسكرية باكستانية

أعلن الجيش الباكستاني مقتل طيارين اثنين عقب تحطم مروحية عسكرية اليوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية في الشطر الخاضع للإدارة الباكستانية من كشمير.

وقال الجيش في بيان إن المروحية سقطت في نهر سياشين الجليدي، أحد أطول الأنهار الجليدية الجبلية في العالم، والذي يقع في سلسلة جبال كاراكورام، مضيفا أنه أرسل مروحيات وقوات إنقاذ إلى المنطقة.

Pakistan Army helicopter crashes in #Siachen. Both pilots Major Irfan Barcha and Major Raja Zeeshan got martyred in the helicopter crash, ISPR pic.twitter.com/eTVciexYla — Malik Ali Raza (@MalikAliiRaza) December 6, 2021

تشتهر مدينة سياتشين بالحوادث، وهي أرض مقفرة قتل فيها عدد كبير من الجنود بسبب الانهيارات الجليدية أو البرد القارس.

خاضت الهند وباكستان منذ حصولهما على الاستقلال عن بريطانيا عام 1947 حربين من الحروب الثلاثة بينهما بسبب كشمير.

المصدر: "أسوشيتد برس"