اعتقال 5 أشخاص في بيلاروس بشبهة الإعداد لهجوم إرهابي

قالت وزارة داخلية بيلاروس، إن رجال الأمن اعتقلوا مجموعة من الأشخاص قاموا في أغسطس الماضي، برمي زجاجة حارقة على مبنى الشرطة.

وذكرت الوزارة، في بيانها اليوم، أنه تم فتح قضية جنائية بخصوص محاولة تنفيذ هجوم إرهابي.

وأضاف البيان: "تم اعتقال مجموعة من الأشخاص للاشتباه بمحاولتهم تنفيذ عمل إرهابي".

وتابع البيان: "تتكون المجموعة الإجرامية من 5 أشخاص على الأقل، بعضهم من أصحاب السوابق ونزلاء السجون".

وشددت الوزارة، على أن "هدف المجموعة كان يكمن في إشعال النار في المباني الإدارية والخدمية والسيارات الشخصية لعناصر الشرطة، لزعزعة الأوضاع في البلاد وتشويش عمل السلطات".

ونوه البيان، بأنه تم فتح قضية جنائية وفقا للمادة "محاولة ارتكاب عمل إرهابي" من قانون العقوبات الجنائية الوطنية، التي تصل عقوبتها إلى 20 عاما في السجن.

وقال البيان، إن المشتبه بهم كانوا مشاركين نشطين في إحدى قنوات Telegram المشبوهة، وقاموا بتصوير أفعالهم، وحصلوا على مكافأة مالية مقابل ذلك.

المصدر: نوفوستي