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الاعتداء بالضرب على مرشح رئاسي فرنسي ومواجهات بين مناصرين له ونشطاء (فيديوهات)

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الاعتداء بالضرب على مرشح رئاسي فرنسي ومواجهات بين مناصرين له ونشطاء (فيديوهات)
lci.fr
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تعرض المرشح للرئاسة الفرنسية، إريك زمور، لهجوم من أحد الأشخاص، خلال حفل إطلاق حملته الانتخابية التي سماها "استعادة البلاد".

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ورصدت قناة "LCI" هذا المشهد، حيث يظهر مقطع الفيديو اللحظات الأولى من الهجوم على إريك زمور، إذ استطاع أحد الأشخاص الوصول إليه بسهولة، ما دفع الأمن لإلقاء القبض عليه.

هذا وأصيب إريك زمور في معصمه، في حين أنه رفع دعوى ضد المهاجم، وفقا لمحاميه.

وفي بداية خطاب زمور، وقف حوالي عشرة ناشطين من الجمعية في مؤخرة القاعة بصف أفقي، ونظموا وقفتهم ليشكلوا عبر أحرف موجودة على قمصانهم السوداء رسالة: "لا للعنصرية".

وأثناء تنفيذ ذلك، جرت مواجهات بين المحتجين مع مناصري إريك زمور لمشاركين الآخرين في الحفل، حيث ضرب المناصرون المحتجين، وألقوا مقاعد عليهم، وفق مقطع فيديو نشره حساب جمعية "SOS Racisme" في "تويتر"، وقالت الجمعية: "أصيب خمسة نشطاء، اثنان منهم قام رجال الإنقاذ بإسعافهما".

المصدر: RT

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