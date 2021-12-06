الاعتداء بالضرب على مرشح رئاسي فرنسي ومواجهات بين مناصرين له ونشطاء (فيديوهات)

تعرض المرشح للرئاسة الفرنسية، إريك زمور، لهجوم من أحد الأشخاص، خلال حفل إطلاق حملته الانتخابية التي سماها "استعادة البلاد".

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ورصدت قناة "LCI" هذا المشهد، حيث يظهر مقطع الفيديو اللحظات الأولى من الهجوم على إريك زمور، إذ استطاع أحد الأشخاص الوصول إليه بسهولة، ما دفع الأمن لإلقاء القبض عليه.

هذا وأصيب إريك زمور في معصمه، في حين أنه رفع دعوى ضد المهاجم، وفقا لمحاميه.

🔴 EN DIRECT



👉 Un homme saute sur Éric #Zemmour alors qu'il traverse la foule avant d'être dégagé par la sécurité. #ZemmourVillepinte



➡️ Suivez avec nous en DIRECT notre édition spéciale sur #LCI > https://t.co/n2kwrDHOzJpic.twitter.com/mCDVv8DggJ — LCI (@LCI) December 5, 2021

وفي بداية خطاب زمور، وقف حوالي عشرة ناشطين من الجمعية في مؤخرة القاعة بصف أفقي، ونظموا وقفتهم ليشكلوا عبر أحرف موجودة على قمصانهم السوداء رسالة: "لا للعنصرية".

وأثناء تنفيذ ذلك، جرت مواجهات بين المحتجين مع مناصري إريك زمور لمشاركين الآخرين في الحفل، حيث ضرب المناصرون المحتجين، وألقوا مقاعد عليهم، وفق مقطع فيديو نشره حساب جمعية "SOS Racisme" في "تويتر"، وقالت الجمعية: "أصيب خمسة نشطاء، اثنان منهم قام رجال الإنقاذ بإسعافهما".

NON AU RACISME

Nos militants étaients présents au meeting de #Zemmour à Villepinte pour dire non au racisme de manière pacifique. La vidéo, d'une violence inouïe, parle d'elle même, nos militants se sont fait frapper et insulter pour avoir rappelé notre lutte antiraciste!✊🏿✊🏾✊🏼 pic.twitter.com/5cvZadNGh8 — SOS Racisme - #PanthéonDesOubliés (@SOS_Racisme) December 5, 2021

المصدر: RT