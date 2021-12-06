سيئول تعزز مراقبة الأخبار المزيفة حول كوريا الشمالية

صرح مسؤولون بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بأن حكومة بلادهم ستعزز جهودها الهادفة لمراقبة الأخبار المزيفة المتعلقة بكوريا الشمالية.

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وصدقت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، الجمعة الماضية، على ميزانية بقيمة 1,5 تريليون وون (1,27 مليار دولار) للعام المقبل لوزارة الوحدة المسؤولة عن معالجة قضايا الكوريتين، بما يشمل 200 مليون وون لإطلاق برنامج المراقبة الجديد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الوحدة لي جونغ-جو في مؤتمر صحفي دوري، إنه تم اقتراح البرنامج وفقا لـ"الحاجة إلى مراقبة أكثر منهجية بسبب الانتشار المتكرر للأخبار الخاطئة والمزيفة المتعلقة بكوريا الشمالية على منصات الإعلام الحديثة ما يؤدي إلى عواقب سلبية مختلفة، بما يشمل تشوية البيئة السياسية".

وأوضحت أن الوزارة ستتشاور مع خبراء لوضع خطة تفصيلية حول المبادرة الحديثة، بما يشمل من سيتم تكليفه بإدارة الأعمال، وكذلك نطاق وطرق أنشطة المراقبة.

وتعد هذه الخطوة هي الأخيرة في سلسلة من الجهود الحكومية الهادفة لمنع انتشار شائعات لا أساس لها حول كوريا الشمالية، بعد إطلاق قسم "الرد على الأخبار الزائفة" على موقعها الرسمي على الإنترنت.

المصدر: يونهاب