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لاتفيا ترصد أول إصابتين بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا

أخبار العالم

لاتفيا ترصد أول إصابتين بمتحور
Reuters
ريغا، لاتفيا
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أفادت وكالة "ليتا" اللاتفية، اليوم الاثنين، بأن لاتفيا رصدت أول حالتين للإصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

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ونقلت الوكالة عن "مركز غولبيس" أنه تم في 4 ديسمبر الجاري أخذ عينات من اللعاب من المسافرين القادمين إلى مطار ريغا الدولي. وأثناء الاختبار تم الكشف أن نموذج متحور فيروس كورونا لا يتفق مع نموذج متحور "دلتا" وبعد البحث الإضافي تم تأكيد إصابة عدد من المسافرين بمتحور "أوميكرون".

وفيما بعد تم إبلاغ المركز اللاتفي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بنتائج هذه الاختبارات. وسيتم إجراء المزيد من الفحص للعينات وفقا للأسلوب الذي وضعه هذا المركز والمختبر المرجعي الوطني.

المصدر: تاس

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