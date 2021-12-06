لافروف: صيغة "2 + 2" بين روسيا والهند ستصبح منصة فعالة للحوار

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن ثقته بأن صيغة "2 + 2" للمشاورات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا والهند ستصبح منصة حوار فعالة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال لافروف خلال أول اجتماع بهذه الصيغة عقد في نيودلهي اليوم الاثنين: "أنا على يقين من أن هذه الآلية الجديدة ستصبح منصة حوار فعالة لبحث مجموعة واسعة من المسائل الإقليمية والدولية، وستسهم في تعميق التفاهم التقليدي المتبادل وتعزيز الشراكة الاستراتيجية المتميزة الخاصة بين بلدينا".

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وشدد لافروف على أن روسيا والهند لديهما رؤية مماثلة لنموذج نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية ومتعدد الأقطاب، ومواقف متطابقة أو متشابهة بشأن أهم قضايا السلام والأمن.

وأشار الوزير الروسي إلى أن كلا البلدين يدعمان احترام القانون الدولي وتعزيز المبادئ الجماعية في العلاقات الدولية والتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، واحترام تنوع الثقافات والحضارات في العالم.

وأضاف: "كل هذا يخلق أساسا جيدا ومتينا للعمل المثمر في إطار الآلية الجديدة للحوار الروسي الهندي والتي انطلقت اليوم".

المصدر: "نوفوستي"