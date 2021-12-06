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تايلاند تعلن رصد أول حالة إصابة محتملة بمتحور "أوميكرون"

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تايلاند تعلن رصد أول حالة إصابة محتملة بمتحور
Reuters
مطار بانكوك
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أعلن مسؤول صحي كبير، اليوم الاثنين، إن تايلاند سجلت أول حالة إصابة محتملة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في أراضيها.

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وقال سوباكيت سيريلاك، مدير عام إدارة العلوم الطبية، في مؤتمر صحفي إن الحالة، التي ما زالت بانتظار نتيجة الفحص الثاني، هي لمواطن أمريكي جاء إلى تايلاند من إسبانيا في نهاية نوفمبر الماضي.

المصدر: رويترز

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