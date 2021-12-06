مسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية: استبعد اللجوء الى الحل العسكري مع إيران

اعتبر رئيس شعبة الأبحاث السابق بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلداد شافيت أن احتمال اللجوء إلى الحل العسكري مع إيران ضئيل، وأن طهران ستحاول جاهدة الوصول لاتفاق في محادثات فيينا.

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وقال شافيت في لقاء خاص لقناة i24news: "لست مقتنعا أنه يوجد تقدم في مفاوضات فيينا التي تجريها الدول الأوروبية مع إيران، رغم حسن النية من جانب الإيرانيين للوصول إلى اتفاق".

وتابع: "هناك معلومات بأن إسرائيل تفكر في خيار عسكري وتم رصد أقوال مسؤولين بهذا الشأن، ولكني اعتقد أن إسرائيل لا تمتلك حتى الآن هذه القدرة ولكنها تقوم حاليا ببناء هذه القدرة لتكون في جهوزية تامة في حال قررت أن تنفذ أي قرار عسكري".

وأضاف شافيت: "التصريحات التي تطلقها إسرائيل بشأن الهجوم العسكري هي مجرد لفت انتباه القوى العالمية. الجيش الاسرائيلي يوسع استعداداته وهذا سيستغرق كثيرا من الوقت، وهذه التصريحات هي بمثابة ضغط على الغرب والمنظومة الدولية التي تبدو متشككة أصلا حول هذا الاختيار أو هذه الفكرة".

وأمس الأحد أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ أنه إذا لم تتخذ الأسرة الدولية "الخطوات اللازمة" لإحباط المشروع النووي الإيراني، فإن إسرائيل ستضطر للدفاع عن نفسها.

المصدر: i24news