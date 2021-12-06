سفن من أسطول المحيط الهادئ إلى بحر اليابان لتنفيذ تدريبات

قال مصدر في أسطول المحيط الهادئ الروسي، إن الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" والفرقيطة "ألدار تسيدينجابوف" التابعتين لهذا الأسطول، دخلتا إلى بحر اليابان.

ووفقا له، ستنفذ السفينتان الحربيتان، أول تدريبات قتالية في فترة التدريب الجديدة.

وأضاف: "في أحد ميادين التدريب البحري، سيجري طاقم الفرقاطة مارشال شابوشنيكوف تمرينا يتضمن البحث عن غواصة مفترضة للخصم، وسيتم كذلك التحضير لمجموعة من التدريبات التمهيدية والاختبارية الضرورية عند الرمي الصاروخي، مع استهداف سفينة حربية للعدو المفترض".

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России вышел в Японское море для проведения ученийhttps://t.co/kPqv9Ccb8Apic.twitter.com/wXnx0aGMA3 — РИА Новости (@rianru) December 6, 2021

أما طاقم الفرقيطة "ألدار تسيدينجابوف"، فسينفذ تدريبات في مجال الدفاع الجوي تقوم به سفينة واحدة في البحر.

وبعد الانتهاء من فحص معدات وأجهزة ومنظومات الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، التي تم تحديثها مؤخرا، ستدخل هذه السفينة في قوام القوة ذات الجاهزية الدائمة للأسطول.

في ربيع هذا العام، وبعد خضوعها لعملية تحديث عميقة، نجحت الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، في إطلاق صواريخ مجنحة بحرية "كاليبر" ضد أهداف ساحلية وبحرية من منطقة مياه خليج "بطرس العظيم".

المصدر: نوفوستي