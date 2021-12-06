قناة: واشنطن قد تعلن في القريب العاجل عن مقاطعة أولمبياد بكين

قالت قناة "سي إن إن" التلفزيونية، نقلا عن مصادر أمس الأحد، إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قريبا مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية في بكين.

وفقا للقناة، سيترافق ذلك بغياب تام للمسؤولين الأمريكيين عن الأولمبياد. وتعتقد الإدارة أن مثل هذا القرار، سيرسل رسالة واضحة إلى الصين، دون أن يحرم الرياضيين الأمريكيين من فرصة المشاركة في المنافسات.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه المقاطعة، في هذا الأسبوع.

ويشار إلى أن الرئيس بايدن، كان قد رفض في فترات سابقة، الرد على العديد من أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع.

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ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بعد، على طلب مراسل "تاس"، التعليق على هذا الموضوع.

في مايو من هذا العام، دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، المجتمع الدولي إلى مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية في الصين. ووفقا لها، يجب على قادة الدول الرائدة في العالم الامتناع عن المشاركة في هذه الفعالية. وتنتشر مزاعم في الغرب عن وجود اضطهاد وعمليات قمع ضخمة من جانب السلطات الصينية ضد سكان منطقة شينجيانغ الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي.

وستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرون في بكين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير 2022.

المصدر: تاس