وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح لإيران أن تنتج قنبلة نووية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن تل أبيب لن تسمح لطهران بإنتاج قنبلة نووية، وذلك تزامنا مع المفاوضات المنعقدة في فيينا بين إيران والقوى العالمية حول الاتفاق النووي.

وقال غانتس في تصريح لقناة i24news إن "مفاوضات فيينا لن يتمخص عنها اتفاق نووي مع الدول العظمى لأن إسرائيل لن تسمح لإيران أن تكون نووية".

وأضاف: "دولة إسرائيل قوية وتعرف كيف تواجه الأمور، نحن نعتقد أنه لا يجب السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مشيرا إلى أن "إسرائيل دولة صديقة للولايات المتحدة وستبقى كذلك".

ولدى سؤاله عن زيارته الأسبوع الجاري لواشنطن، أجاب بأن الزيارة تهدف لتعزيز العلاقات والتنسيق مع الولايات المتحدة.

وغادر رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديدي بارنياع السبت إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى، وفي حوزته أحدث المعلومات الاستخبارية التي ينقلها لكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

المصدر: I24