صحيفة أمريكية تنشر تقارير استخباراتية سرية عن نيّة الصين إنشاء قاعدة عسكرية بدولة إفريقية

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقتطفات من تقارير "استخباراتية أمريكية سرية حول تخطيط الصين لإنشاء قاعدة عسكرية في دولة وسط إفريقيا".

وتشير التقارير حسب الصحيفة، إلى أن الصين تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في غينيا الاستوائية البلد الصغير الواقع في وسط إفريقيا.

وذكرت أن تلك الخطوة الصينية من شأنها أن تمنح بكين أول وجود بحري دائم لها في المحيط الأطلسي، كما يقول المسؤولون الأمريكيون.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين رفضوا التعليق على هذه المعلومات، وقالوا إن التقارير تثير احتمال أن تصبح السفن الحربية الصينية قادرة على إعادة التسلح، مشددين على أن ذلك تهديد يدق أجراس الخطر في البيت الأبيض والبنتاغون.

المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال"