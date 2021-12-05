مقتل 12 جنديا في النيجر باشتباك مع متشددين

أعلنت حكومة النيجر أن مسلحين قتلوا 12 جنديا وأصابوا 8 آخرين في اشتباك جنوب غربي البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو، في أحدث حلقة من سلسلة هجمات أودت بحياة المئات هذا العام.

وقالت الحكومة إن الجنود واجهوا مئات من المقاتلين بالقرب من قرية فونيو يوم السبت وتعرضوا لإطلاق نار كثيف وأن عشرات المهاجمين لقوا حتفهم في الاشتباك.

وجاء الهجوم ضمن موجة عنف واسعة تنفذها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" الإرهابيين منذ عام 2017 في أنحاء منطقة الساحل غرب إفريقيا، وهي منطقة قاحلة جنوبي الصحراء.

ووقع بعض أسوأ الهجمات في منطقة الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

ولقي الآلاف حتفهم في الصراع ونزح الملايين عن ديارهم.

المصدر: رويترز